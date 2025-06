EE.UU. envía condolencias por accidente aéreo en India: “Desgarrador”, dice Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este jueves sus condolencias por el trágico accidente del vuelo AI171 de Air India, que se estrelló minutos después de despegar de Ahmedabad con destino a Londres.

La aeronave transportaba a 242 personas —230 pasajeros y 12 tripulantes— y, según reportes preliminares, casi no había posibilidades de encontrar sobrevivientes.

“Me desgarra la noticia del trágico accidente aéreo en Ahmedabad, India. Rezo por todos los que perdieron a sus seres queridos en este horrible incidente”, escribió Rubio en su cuenta oficial.

Así lo informó EFE.

Heartbroken to hear the news of a tragic plane crash in Ahmedabad, India. My prayers are with all who lost their loved ones in this horrible incident. We continue to monitor developments and stand with the emergency responders working to help those impacted.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 12, 2025