EE.UU. desmiente acusación de Venezuela sobre «secuestro».

El Gobierno de Estados Unidos negó este sábado las acusaciones del Ejecutivo venezolano sobre el supuesto «secuestro» de un menor migrante durante un vuelo de repatriación y aseguró que la separación familiar se debió a los vínculos de los padres con el grupo criminal Tren de Aragua.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la decisión de separar al menor de sus padres se tomó porque «ambos progenitores forman parte activa del Tren de Aragua».

Organización recientemente designada como grupo terrorista por Washington.

Maiker Espinoza-Escalona is a Lieutenant of Tren De Aragua who oversees homicides, drug sales, kidnappings, extortion, sex trafficking and operates a torture house.

Yorely Escarleth Bernal Inciarte oversees recruitment of young women for drug smuggling and prostitution.

These…

— Homeland Security (@DHSgov) April 27, 2025