EE.UU. defiende deportación de migrantes venezolanos.

La Casa Blanca ratificó este lunes su postura sobre la reciente deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, afirmando que todos los enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) eran miembros del Tren de Aragua.

El Tren de Aragua es considerada una de las bandas criminales transnacionales más peligrosas.

Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno de Estados Unidos, aseguró en una rueda de prensa que la decisión de la administración de Donald Trump se basó en «información de inteligencia» proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

«Puedo asegurar al pueblo estadounidense que nuestras agencias fronterizas y de seguridad están seguras de la identidad de estas personas y de la amenaza que representan para la nación», declaró Leavitt. «Finalmente, nuestros agentes pueden hacer su trabajo sin restricciones. Sus manos estaban atadas bajo la administración anterior, pero ahora pueden actuar con firmeza», agregó.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025