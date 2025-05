EE.UU. defiende allanamiento a casa de familia estadounidense en Oklahoma como parte de investigación de tráfico de personas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) defendió este jueves el allanamiento realizado el pasado 24 de abril en una vivienda de Oklahoma City.

En la que residía una ciudadana estadounidense junto a sus tres hijos, como parte de una investigación por tráfico de personas indocumentadas.

La operación se ejecutó por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes irrumpieron en la propiedad con una orden judicial.

Una que, según el DHS, tenía como objetivo el inmueble y no a sus ocupantes actuales.

