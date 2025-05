EE.UU. cancelará visados a funcionarios extranjeros que censuren redes sociales

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva política para restringir la emisión de visados a funcionarios extranjeros que participen en actos de censura contra ciudadanos estadounidenses o plataformas tecnológicas con sede en el país.

La medida fue presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio afirmó que algunos gobiernos han intentado imponer reglas de censura que afectan directamente a empresas tecnológicas estadounidenses y a usuarios del país sin tener autoridad para hacerlo.

“En algunos casos, funcionarios extranjeros han tomado medidas de censura flagrantes contra empresas tecnológicas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses sin tener la autoridad para hacerlo”, señaló Rubio.

For too long, Americans have been fined, harassed, and even charged by foreign authorities for exercising their free speech rights.

Today, I am announcing a new visa restriction policy that will apply to foreign officials and persons who are complicit in censoring Americans.…

