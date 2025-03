EE.UU. aplica ley histórica contra el Tren de Aragua.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció la detención de Franklin José Jiménez Bracho, presunto integrante del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, en Florida.

La captura se realizó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa histórica reactivada recientemente por el presidente Donald Trump para enfrentar amenazas transnacionales.

El arresto, producto de una operación conjunta entre la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y ICE, representa un precedente legal significativo.

Esta ley, promulgada en 1798, autoriza la detención y deportación de ciudadanos de países enemigos sin necesidad de juicio.

Gangbanger wanted for human trafficking is first migrant detained under Trump’s newly invoked Alien Enemies Act.

Franklin Jose Jimenez-Bracho, member of a violent gang wanted for human trafficking, smuggling, & also killed his wife back in his own country of Venezuela. pic.twitter.com/ARq1xj6KFD

— Blanche Victoria (@tammytabby) March 22, 2025