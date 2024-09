EE.UU. Acusará, a Rusia, de Desinformación, en Elecciones

La administración Biden se prepara para acusar formalmente a Rusia de llevar a cabo campañas de desinformación dirigidas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según han revelado tres fuentes familiarizadas con el asunto.

También las agencias de inteligencia estadounidenses ya han acusado anteriormente a Rusia de utilizar tácticas de desinformación para intentar interferir en los procesos electorales.

Sin embargo, el anuncio esperado del Fiscal General Merrick Garland pretende reflejar la profundidad de las preocupaciones de EE.UU.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato con The Associated Press, indicaron que el anuncio incluirá acusaciones sobre el uso de medios de comunicación estatales rusos para propagar desinformación y propaganda.

