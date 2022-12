Edwin Luna manda mensaje a su hijo que no dejan ver

Edwin Luna escribe un post en redes para su hijo.

El cantante espera que Miguelito lea el post

Edwin admitió sentirse orgulloso de él

Edwin Luna, cantante mexicano y actual esposo de Kimberly Flores, publicó en sus redes sociales un reel donde se puede apreciar a su hijo “Miguelito” cantando “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe. Archivado como: Edwin Luna manda mensaje.

En dicho post que comparte con su ex-pareja, Erika Monclova, el cantante se sincera con Miguelito al cual no puede ver, reiterando el orgullo que le da al verlo cantar. Por medio de un reel en Instagram, el cantante de Monterrey le escribe un mensaje emotivo a su hijo Miguelito que no ha visto en mucho tiempo, en el video se puede apreciar al niño cantar “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en una Iglesia.

Edwin manda emotivo mensaje a Miguelito

“Espero que leas este mensaje hijo, recuerda que siempre has sido, eres y serás un amor tan grande en mi vida”, escribió Edwin, además, quiso hacer conciencia con sus fanáticos pidiéndoles que no le tiraran odio, argumentando que es solo un niño y no tiene ninguna culpa.

“Les quiero pedir un favor a todos, por esta ocasión, así como el video anterior evitemos las ofensas, las decisiones de nosotros como humanos, padres, no son responsabilidad de nuestros hijos”, señaló Edwin. Archivado como: Edwin Luna manda mensaje.