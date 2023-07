Edwin Luna sale a decir la verdad tras el fallecimiento de la sobrina de Kimberly Flores

«A todos los que me están preguntando cómo está la situación de Yuriby, no me corresponde a mí hablar acerca de eso porque es mi sobrina política, entonces por respeto a toda la familia de mi esposa yo me tengo que mantener al margen… Lo único que les puedo decir es que yo no estoy en Guatemala porque en esta noche me toca trabajar en San Luis Potosí, mañana trabajo en el estado de Hidalgo y el fin de semana me voy a Tennessee», señaló Edwin Luna.

«Esa es una de las cosas más complicadas de esta carrera, el día en que mi padre que en paz descanse, nos dejó, estaba con él un par de minutos y me fui a trabajar así ha sucedido en mi carrera… son cosas que duelen mucho que quisiera estar con mi esposa y darle un gran abrazo», añadió por último el cantante de regional mexicano. Archivado como: Edwin Luna de luto.