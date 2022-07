¡Edwin Luna aparece muy ‘cariñoso’ con una mujer trans!

Y es que Jaylin, quien es ex integrante de Acapulco Shore, estará protagonizando el nuevo video musical de La Trakalosa de Monterrey en el tema “El 30 de Febrero”, “El 30 de febrero tu podrás ver mi regresó y si tardo en el proceso solo espera un poco más, tal vez tarde unos cien años, pero de ahí no paso”, es una parte del tema que está por estrenarse de La Trakalosa de Monterrey. Archivado como: Edwin Luna mujer trans

Si no es un escándalo junto a su esposa Kimberly Flores, quien vimos que apareció hace unos meses en el famoso reality de Telemundo La Casa de los Famosos, protagonizando cientos de escándalos. Ahora es el turno de Edwin, quien está a punto de estrenar un nuevo proyecto junto a dicha mujer trans.

La ex integrante del programa de MTV, Acapulco Shore, también se mostró muy contenta por los resultados del video musical, además de que le encantó compartir escena a lado de Edwin Luna y de los músicos de La Trakalosa de Monterrey, dijo estar ansiosa porque todos vean los resultados. (VER VIDEO) Archivado como: Edwin Luna mujer trans

Edwin Luna busca siempre innovar y mostrarle algo nuevo a su público

Edwin Luna es de los artistas que le gusta arriesgarse en lo musical para sorprender a su público con algo nuevo y hasta ahora le ha tocado ganar. El cantante dijo que este 2022 lo ha sorprendido de manera muy gratificante, pues desde que empezó el año han sido puras buenas nuevas.

De acuerdo con información de Agencia Reforma, Edwin Luna dijo: “Creo que empezamos el año con el pie derecho”, expresó el líder de La Trakalosa de Monterrey. De los proyectos que ha gozado está haberse unido al concepto de Cumbia Machine Tour en la Ciudad de México. “Fue algo padrísimo y me siento muy contento de haber estado porque pude compartir con varios compañeros como Víctor García, Kalimba, Erik Rubín, Lupillo Rivera, Benny Ibarra”, señaló. “La pasamos muy bien, me hubiera gustado estar con ellos en Monterrey, pero por el baile en el General Show Center no podía estar en los dos eventos”. Archivado como: Edwin Luna mujer transexual