¿Edwin Luna ‘en la mira’ del crimen organizado? Aclara lo del concierto en Washington

El cantante mexicano aclara lo ocurrido en su evento

«Lo único que te puedo platicar es que estoy tranquilo, estoy bien. No me puse nervioso, no me asusté», agregó el cantante.

«Porque en realidad no me di cuenta cómo sucedió todo… Yo estaba cantando, llevaba 45 minutos de show», señaló.

«Cuando llegó un guardia y me abrazó y me llevó con él, ya que me llevaba con él en el carro rumbo al hotel, me explicó», expresó.

«Tanto seguridad de nosotros, como seguridad del evento, se dieron cuenta que en el área VIP había algunas personas armadas», dijo.