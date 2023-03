Eduin Caz le suplica y pide perdón a su exesposa en concierto

Eduin Caz le suplica y asegura que su exesposa lo va a perdonar

En el “show” que estaba dando el vocalista de Grupo Firme, también aprovechó para asegurar con firmeza que su exesposa lo va a perdonar y terminaría por volver con ella, esto tras las polémicas que se han generado en torno a una infidelidad del cantante.

Eduin Caz declaró lo siguiente: “Y si no me voy… es porque todavía no quiero, ya perdóname chiquita preciosa, ojalá me dejara dormir en la sala”, comentó el cantante de Grupo Firme entre risas por parte de él y su público.