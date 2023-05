El vocalista de Grupo Firme vivió vergonzoso momento

Eduin Caz fue «humillado» por sus fans

¿Qué fue lo que pasó con el cantante mexicano?

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, ya debe de estar acostumbrado a siempre esté en la boca de todos. Desde que se su agrupación alcanzó la fama ha estado siempre en el ojo del huracán, y más últimamente por la separación con su esposa Daisy Anahy.

Este fin de semana, Grupo Firme se presentó en el Sofi Stadium, en California, dentro del marco del Festival Sueños 2023 de Chicago, en donde además cantaron artistas como Arcángel y Becky G. Lo que no esperaba era que viviera vergonzoso momento.

Hace inesperado anuncio

Antes de terminar la presentación, el vocalista de la agrupación mexicana comunicó al público que estaba atravesando una difícil situación. La abuelita del líder de Grupo Firma había fallecido y dedicó ese momento a su familiar.

El video de este emotivo momento se volvió viral en redes sociales, sobre todo en la plataforma de TikTok, en donde muchos usuarios expresaron sus condolencias hacia Eduin Caz: «Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho».