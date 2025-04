Eduin Caz rompe el silencio y confirma si Grupo Firme ya no podrá ingresar a EEUU

«Tendrán que pasar por una revisión consular. Lo bueno es que no tienen presentaciones pronto en Estados Unidos», publicó en sus redes sociales.

«Esta vez me dicen que Eduin Caz e Israel Gutiérrez tramitaron visas de trabajo y no fueron aprobadas», mencionó Chamonic.

La información fue difundida inicialmente por la influencer Jacqueline «Chamonic» Martínez, quien aseguró que los trámites migratorios de Caz y Gutiérrez no fueron aprobados en primera instancia.

Hasta el momento, no se ha confirmado si otros miembros de Grupo Firme enfrentan situaciones similares respecto a sus visas, aunque en redes sociales continúa la especulación.

«Claro que apoyamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros no somos una banda que cante narcocorridos», dijo Caz ante la prensa.

En ese mismo sentido, el líder de Grupo Firme adelantó que el próximo disco de la agrupación no incluirá ningún tipo de corrido.

“En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido, la realidad no es algo que me mueva mucho. Nosotros somos más guiados al amor y el desamor”, explicó Eduin.

A pesar de la popularidad que tienen los corridos que narran historias de narcotraficantes, el cantante se mostró firme en su postura de mantenerse al margen del género.

“No queremos sumarnos al género ni ponernos en contra”, puntualizó Caz, refiriéndose a la polémica que envuelve actualmente a los exponentes del subgénero en México.