Eduin Caz revela que tuvo cáncer y muestra sus cicatrices

“Ya merito me les voy y no es mentira”, es parte del mensaje que compartió en redes sociales, que sorpresa.

Publicó en Instagram un mensaje que sorprendió a todos y dejó claro que no se trataba de comenzar una carrera como solista.

Eduin Caz aclaró rumores

El mexicano dejó en claro que no den por seguro que Grupo Firme se va a separar por su decisión.

«No es el fin de grupo firme no me voy hacer solista, solo me estoy despidiendo».

«Solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida».

Algunos de sus seguidores le pidieron que explicara más, ahora ya se sabe la razón.