Y es que el mexicano junto con su agrupación se mantienen con los pies en el suelo y no olvidan sus orígenes, pues la simpleza de sus publicaciones en redes sociales dejan ver que con todo el éxito y la fama y ahora el dinero, no olvidan de dónde vienen, sin embargo, eso no significa que se nieguen a cumplir sus sueños.

El Grupo Firme y su vocalista Eduin Caz han tenido dos últimos años de éxito rotundo y este 2023 no es la excepción pues sus presentaciones están entre las más lucrativas codeándose con artistas internacionales como Paul McCartney, Coldplay, Billie Eilish y Bad Bunny, por lo que no es de extrañarse que el líder de la banda mexicana se haya comprado lo impensable.

Otras personas manifestaron: “Compa el mejor sueño es tener a su familia luche por ese sueño no por lo material”, “No creo que eso sepa mejor una familia unida”, “Brilla más ese Tsuru que el jet”, “Más que merecido”, “Yo te piloteo el avión”, “Gracias a quien tienes todo? A la GENTE, sé agradecido con ELLOS, el día de mañana si la gente te olvida no tendrás nada”, “Que perrón!! Sabes que estaría más perrón? que pudieras ayudar a personas en situación de calle, aquí en Tijuana hay muchas”.

Le recuerdan al líder del Grupo Firme que no ‘pierda el piso’

Aunque muchos lo felicitaron, otros consideraron que Eduin Caz está perdiendo el piso viendo por lo material y no por su familia, ante los recientes rumores de separación con su esposa por presuntas infidelidades: “Yo prefiero tener ese Tsurito y estar con la persona que amo, no hay que perder el piso recuerda quien estuvo desde abajo Anahy”, “Se dice ‘gracias público que sin ustedes no podría'”, “cuidado con volar muy alto, porque el golpe de caída va a ser fuerte”.

“Y para cuando una familia estable?”, “Sentí mala vibra al ver esas fotos Eduin no sé pero algo feo no es envidia al malo sentí al verte allí”, “Ojalá que tanta fama no te quite la humildad”, “Te mirarás más bonito con tu familia”, “Ser fiel te haría más feliz, los lujos no complementan a una persona!”, “Pero no olvides ayudar a los pobres”, manifestaron más personas en las fotos.