Eduin Caz llora concierto: ¿Manda mensaje?

Más tarde, Eduin Caz y ya desde el hotel compartió un video en donde dice estar enojado pues él no tiene el poder de controlar el clima, además compartió con sus seguidores que tras la fuerte tuvo pérdidas monetarias muy fuertes.“Me siento un poquito triste más que nada me siento molesto, porque yo no controlo el clima, entonces, lo más que yo puedo hacer es cambiar el evento para el día lunes o el día martes.»

«Porque mañana voy a ver qué sirve y que no sirven, lamentablemente se voló el techo del escenario y se mojaron todas mis cosas, se mojaron mis consolas todos los instrumentos, micrófonos, todo se mojó y lo más posible es que ya no sirva y créanme me duele mucho perder eso por que es un dineral”, dijo Eduin Caz en un video