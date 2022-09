No es un secreto que en las diferentes redes sociales siempre encontraremos contenido de todo tipo, así que qué se puede esperar cuando las celebridades son las que están involucradas en las polémicas. Recientemente comenzó a circular un video en donde terminaron exponiendo a Eduin Caz en estado inconveniente en pleno concierto. Archivado como: Eduin Caz dormido concierto.

De acuerdo con La Opinión esto ocurrió el pasado 24 de septiembre cuando la banda mexicana ofreció un concierto en el Estadio Akron de las Chivas en Zapopan, Jalisco en donde no solo sufrió la caída que fue tan vista en las redes sociales, sino que causó gran alboroto tras dejarse ver en plena borrachera y como acostumbra hacerlo en cada una de sus presentaciones, con una botella en mano. Archivado como: Eduin Caz dormido concierto.

Eduin Caz se ha posicionado en lo más alto de la fama y popularidad gracias a los grandes éxitos que ha tenido Grupo Firme, pero también ha sido severamente criticado tanto por su forma de actuar como de vestir y en esta ocasión no se salvó en lo absoluto luego de que se dejó ver abusando de las bebidas alcohólicas y por si fuera poco se quedó dormido en plena presentación.

Mediante la cuenta de Luis Romero dentro de la plataforma de Tik Tok es que circula el video en donde se ve como Eduin Caz aparece rodeado por sus compañeros mientras interpretan el tema ‘Yo ya no vuelvo contigo’ se quedó dormido con la botella en la mano mientras que su hermano Jhonny se encargó de finalizar la canción.

Llenan de críticas al hermano de Jhonny Caz tras aparecer tomado en concierto

Por supuesto que la reacción por parte de los usuarios internautas no tardaría en hacerse presente dentro de la caja de los comentarios luego de ver en tan mal estado al vocalista de Grupo Firme, ganándose una vez más las duras críticas por parte de quienes fueron testigos de lo acontecido.

“Fama dinero y alcohol, el qué empieza rápido, rápido termina”, “No pues qué profesional el muchacho”, “Ese grupo no llega ni a 5 años más y desapareció”, “Eduin se desvió y la fama lo tiene mal”, “Traía el traje de Britney Spears”, “Ojalá se dé cuenta del daño que se hace y de todo lo que puede perder si no se trata a tiempo”, “Esos son sus artistas del momento”, “Ojalá no destruya ese éxito por el alcohol”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Eduin Caz dormido concierto.