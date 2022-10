Eduin Caz confiesa estar triste y decepcionado de los mexicanos (VIDEO)

El líder de la banda confesó por medio de sus historias de Instagram, sentirse decepcionado de las críticas que ha recibido por su presentación en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. “La mayoría de gente que me tiraron son mexicanos, ¿Qué pe$#?”, dijo el artista según el video compartido por Univisión Famosos.

Eduin Caz decepcionado mexicanos. Fue la noche del 26 de septiembre cuando la agrupación de música regional mexicana, Grupo Firme, tuvieron una de sus presentaciones más exitosas en su carrera. Con más de 280,000 asistentes, Grupo Firme rompió récord de gente, sin embargo no todo fue de color rosa para el vocalista de la banda.

La reacción de la gente

La gente reaccionó al video compartido por Univisión Famosos, en donde muchos aseguraron que el cantante no debería de sentirse así e ignorar ese tipo de comentarios. “No hagas caso, nunca van a darle gusto a toda la gente. Piensa toda la alegría que le dan a los que si los quieren”, expresó un usuario.

No les hagas caso, yo soy puertorriqueña y me hace feliz ver las cosas bonita que haces”, “No te fijes si te critican, siempre hay gente negativa”, “Desgraciadamente el mexicano es el que más hate le tira a otro, tu sigue adelante, no te detengas mi te piedras del camino”. Archivado como: Eduin Caz decepcionado mexicanos