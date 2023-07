Eduin Caz sorprende al dar anuncio en Instagram, ¿Se va de Grupo Firme?

“Ya merito me les voy y no es mentira”, es parte del mensaje que compartió en redes sociales, que sorpresa.

«Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido».

Eduin Caz anuncio Instagram: Aclara rumores

El mexicano dejó en claro que no den por seguro que Grupo Firme se va a separar por su decisión.

«No es el fin de grupo firme no me voy hacer solista, solo me estoy despidiendo».

«Solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida».

