Eduardo Verástegui muestra su apoyo a Donald Trump tras atentado, pero le sale mal

No es la primera vez que el mexicano le muestra su simpatía al ex mandatario, lo cual le ha costado muy caro.

Sin embargo, con lo que tal vez no contaba Eduardo Verástegui sería la gran cantidad de críticas que recibió por apoyar a Trump tras el atentado.

Los que han seguido de cerca la carrera de Eduardo Verástegui, están enterados de sus preferencias políticas, las cuales no duda en ‘presumir’.

Por su parte, un internauta dijo que pareciera que Eduardo está hablando de su papá y no de un político: «Quizá lo quieres más que a tu padre».

A pesar de que algunas personas se mostraron a favor de lo que dijo Eduardo Verástegui de Donald Trump tras el atentado, las críticas iban en aumento.

«¿Ya se te olvidó cómo se expresa de los mexicanos?», «Tú no vives en EEUU, este señor fomenta el odio contra las minorías».

Otro usuario le preguntó directamente al actor el motivo por el que lo apoyaba: «¿acaso es cristiano católico?».

«Eduardo, en verdad que me has desilusionado mucho, que bueno que no quedaste como candidato ni presidente en México».