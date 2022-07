Sin embargo, unas cuantas horas después no pudo más y se expresó de la siguiente manera: “Familia querida, les pido oraciones por mi papá, que está muy grave en el hospital. De antemano, a nombre de toda mi familia, muchas gracias”. Las muestras de apoyo no tardaron en hacerse presentes.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter , donde cuenta con casi 230 mil seguidores, el actor Eduardo Verástegui ya había dado señales que algo no andaba bien, pues en un par de tweets había compartido emojis de manos en señal de oración, mientras que en otro dijo: “¡Jesús, en ti confío!”.

Le mandan mensajes de aliento, pero algo sale mal

En distintas ocasiones, Eduardo Verástegui se ha metido en problemas por sus polémicas declaraciones, desde estar en contra del aborto hasta defender a la iglesia católica a ultranza, por lo que sus detractores no pierden mucho tiempo en evidenciarlo, como en esta ocasión, a pesar de la situación por la que atraviesa su padre: “Tu papá no debería de estar en un hospital, lo deberías de haber llevado a una iglesia para que le recen. ¿Pues que no Dios lo puede todo?”.

Sin embargo, fueron más las personas que le mandaron mensajes de aliento al actor, quien no ha ocultado su simpatía por Donald Trump: “Ánimo, sabes qué te queremos mucho”, “Dios los acompañe en este momento de dificultad, le dé buena salud a don José, sabiduría y diligencia a todo el equipo médico y asistencial y a ustedes su familia fortaleza, amor y templanza”, “Unidos en oración, confía y recuerda que todo es para bien”.