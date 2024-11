¿Último recurso? Eduardo Verástegui reza un Padre Nuestro para Donald Trump

«La política y la religión no se mezclan», comentario que fue muy bien recibido por parte de otros internautas.

La realidad es que muchas personas no tomaron a bien que Eduardo Verástegui rezara un Padre Nuestro para Donald Trump.

«Ay no, ya te dejo de seguir», «Ay no, Eduardo, ahora si te pasaste. Has bajado escalones».

Por otro lado, un usuario escribió que Dios lo libre del mal que estas personas representan.

«Usas a Dios para poner a un wey que va ching… a millones de migrantes. Ojalá y personas como tú y el jamás tengan tanto poder«.