¿Por qué es un milagro?

Verástegui cree que esto es un milagro, o varios milagros: “Estamos compitiendo con los más grandes de la industria, y nos posicionamos primeros”, indica en una nota enviada a ACI Prensa. Pues afirma que grandes estudios les cerraron las puertas.

“Nos cerraron muchas puertas en estos años; Disney, Netflix, Amazon y otras casas distribuidoras dijeron que no, ‘esta película no es para nosotros, no es un buen negocio, nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños’, afirmaban.