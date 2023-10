Eduardo Verástegui envía mensaje con un rifle y tiene a todos asustados

Al momento, en redes sociales los internautas no dudaron en mostrar su posición al respecto y declararon su malestar al respecto.

Pero, lo impactante de este hecho fue que el político envió un fuerte mensaje a hacia cierto grupo de políticos y no dudó en enfatizar con el arma de fuego.

«Como le cagaron el cerebro a este Verástegui», «¿Pos que no rezaba el rosario?», «Al menos no optaste por la alternativa violenta: ponerlos a escuchar tus discos con Cairo.», destacaron.

Pero no fue la única crítica que le realizaron, sino que también le recordaron su religión y destacaron su carrera como cantante.

Ante el mensaje que envió el activista mexicano, los internautas no dudaron en responderle a su inusual mensaje amenazador y revelar que ‘está enfermo’.

¿Piden que pare?

El video de Verástegui disparando a un blanco humano ha generado una gran preocupación entre los internautas, quienes piden que la Fiscalía General de la República investigar.

«Esto es un discurso de odio y apología del delito, @FGRMexico ustedes deberían de iniciar una carpeta de investigación por estos hechos.», instaron en redes.

La elección de representar a las personas como blancos en un campo de tiro puede interpretarse como una incitación a la violencia, por lo que no dudaron en expresarlo en redes.

«Nada más por que Ricky Martín no te quiso con él, y ahora lo entiendo», «Yo que me lo imaginaba rezando el rosario y no empuñando una arma», destacaron.