Eduardo Rodríguez se defiende a capa y espada ante declaraciones de Ivonne.

El actor asegura que jamás recibió un peso por parte de la mexicana.

Ivonne Montero tachó a Eduardo Rodríguez con 'poca hombría'. Eduardo Rodríguez responde Ivonne. El pasado 15 de agosto se dio a conocer cuál había sido la reacción de Ivonne Montero ante las declaraciones de Eduardo Rodríguez por los 'comentarios machistas' que el actor había dicho hacía la mexicana tras salir de La Casa de los Famosos en su segunda edición, ahora el galán de la tv no se queda de brazos cruzados y le responde. La actriz mexicana señaló que "De Lalo me extraña muchísimo porque yo lloré muchas veces en su hombro y él lo sabe perfecto. Sabe muy bien la persona que soy, cómo he sufrido y los problemas que tengo con mi familia. Incluso, en muchas ocasiones me dijo que me admiraba". Las declaraciones de Ivonne Montero hacia Eduardo tras terminar La Casa de los Famosos "Él quiso minimizar y decir que fue un invento mío. A mí se me hace de poca hombría, de una persona que no tiene valores ni respeto a su persona", señaló en su momento durante una entrevista para el programa 'De Primera Mano' transmitido por Imagen Tv, ahora fue Eduardo Rodríguez quien se pronunció al respecto. Ahora, es Eduardo Rodríguez quien se ha pronunciado al respecto, tras escuchar las palabras que dio Ivonne Montero, el actor decidió dar la cara y durante una entrevista para el mismo programa de la cadena televisiva de Imagen Tv fue que dio a conocer su postura y se defendió con 'uñas y dientes'.

Eduardo Rodríguez le responde a Ivonne Montero tras sus declaraciones Mediante una exclusiva que Eduardo Rodríguez compartió para 'De Primera Mano' reveló que no es cierto que gracias a Ivonne Montero tuvo la oportunidad de participar en diversos proyectos televisivos, "No inventes esa es otra cosa que también necesito aclarar rotundamente o sea yo no he ganado ni un solo peso que haya venido gracias a ella", comenzó argumentando el actor. "En un momento trabajé muchos años, era mi representante con Gabriel Blanco, de pronto al terminar 'El bienamado' terminamos la relación laboral y yo en ese tiempo estaba en San Luis Potosí y yo ya andaba buscando otro representante… Ella me contó de su representante, me pasó el teléfono, por ahí hablamos en su momento", señaló Eduardo Rodríguez tras las declaraciones de Ivonne.

El actor asegura que en ningún momento aceptó un solo peso por parte de la mexicana "Una vez me mandó a un casting, nada más, fue lo único. Nunca, nunca me gané un peso gracias a ella, nunca, nunca, nunca", afirmó el galán de la pantalla chica. Posteriormente habló sobre las declaraciones de la actriz mexicana en donde señaló que se sentía decepcionada. "Yo me siento mucho más decepcionado. Todo lo que me calumnió dentro de la casa, toda la historia que contó, como manchó mi relación, mi última relación que duré cuatro años, y fue una relación tan bonita, tan integra y respetada y de pronto ella en su forma de contar una historia se malinterpreta", afirmó Eduardo Rodríguez.

"Nunca me imaginé que me fuera hacer algo así" Luego de eso confirmó que dentro de La Casa de los Famosos Ivonne dio una versión errónea, "Para la gente de fuera se mal interpreta y dio a entender que tuvimos una relación en ese tiempo. Yo siempre le ofrecí mi amistad y se lo manifesté, o sea 'tú y yo somos amigos'. A lo mejor en algunos momentos cruzamos esa línea que de repente dices 'Tú estás soltero y yo también, órale', pero nunca tuvimos una relación como ella lo manifiesta". "Dices oye estás afectando a una persona que ha sido tu amigo durante 25 años. O sea no te importo dañar la amistad de esa manera. Obviamente que yo había visto en otro momento,(Ivonne Montero) había hecho una historia con Sebastián Rulli y no sé quién más. Nunca me imaginé que me fuera hacer algo así", expresó Rodríguez durante la entrevista con 'De Primera Mano' en la parte final. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.