Eduardo España sorprende con video en redes sociales

El comediante mexicano, recordado por interpretar a Germán Martínez en la serie Vecinos, critica al gobierno de AMLO y se gana el repudio

“La opinión de un cómico acabado nos tenía con el pendiente”, le dicen algunos usuarios

“Se tenía qué decir y se dijo”. Horas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindiera su Cuarto Informe, el comediante mexicano Eduardo España, recordado por interpretar al personaje de Germán Martínez en la serie Vecinos, transmitida por Televisa, sorprende con un video donde critica con todo al gobierno de AMLO, pero se gana el repudio.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con más de 350 mil seguidores, que el también productor no se guardó nada y no dudó en decir que este era “uno de los peores gobiernos” que se han tenido en México: ” ¡Qué tristeza siendo México un país con gente tan valiosa y tantas maravillas! Si me muero, los quise…”, expresó Lalo.

Eduardo España lanza dura crítica a AMLO

Después de saludar a sus seguidores, Eduardo España contó que, hace algún tiempo, había subido un video donde hacía una crítica al “dizque presidente”, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que “dizque gobierna” a México, país al que describe como “tan mágico, tan maravilloso y tan golpeado”.

“Mucha gente se identificó conmigo, me dijo: ‘estamos desesperados, los medicamentos para niños con cáncer, la corrupción’, si, ha habido muchos sexenios muy malos, pero este es peor que todos, me decían. y también hubo mucha gente que me atacó, incluso comunicadores que decían: ‘no, como es posible, muy mal, Lalo, la verdad es irresponsable lo que dijiste y eso'”, expresó el comediante, quien también es recordado por su personaje de Margara Francisca.