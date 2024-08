Eduardo Capetillo llora de emoción al hablar del compromiso de su hija, se compara con Pepe Aguilar

Eduardo Capetillo llora por su hija.

Comparación emotiva con Pepe Aguilar.

Bendición paternal para Nader Shoueiry.

Eduardo Capetillo, el famoso actor y exintegrante del grupo Timbiriche, mostró un lado vulnerable en un video compartido por Venga la Alegría.

Esto sucedió cuando habló sobre el compromiso de su hija menor, Alejandra Capetillo, con su novio de origen libanés, Nader Shoueiry, según Agencia México.

Capetillo no pudo contener las lágrimas al referirse al próximo enlace matrimonial, dejando ver la gran emoción que siente ante la idea de entregar a su hija en matrimonio.

El anuncio del compromiso, que se dio a conocer a través de las redes sociales el pasado 20 de julio, ha tocado profundamente al actor.

Eduardo Capetillo: «Soy muy frágil»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Venga la Alegría (@vengalaalegria)



“Estoy muy sensible, ¿pues cómo no? Ya estoy viejito, se me casa mi hija”, confesó Eduardo Capetillo entre lágrimas.

Admitió que la imagen de fortachón que ha proyectado durante su carrera es, en realidad, una fachada para cubrir su fragilidad emocional.

También podría interesarte: Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt sufre accidente.

“Toda esta imagen de entereza es porque soy muy frágil”, añadió el actor de 54 años, dejando ver que detrás de su fuerte presencia hay un corazón tierno y sensible.

El actor también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la relación con su futuro yerno, destacando un gesto significativo que tuvo Nader con él y su esposa, Biby Gaytán.