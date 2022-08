El comentario que provocó la risa de todos

“Cuando tu papá te balconea en plena presentación de prensa”, se puede ver en la descripción del video grabado por Biby Gaytán mientras tiene de frente a su esposo Eduardo Capetillo con todo el elenco de la serie de Netflix mientras el actor comienza a hacer una serie de comentarios que dejaron impactados a la pareja del cantante porque evidenció a su hijo.

“Seguramente va a querer hacer él todas sus escenas de acción, no lo dejen… por más que les diga que tiene seguro no es cierto no tiene ni gastos médicos menores… con cinco hijos hace mucho que los dejamos de pagar”, se escucha decir a Eduardo Capetillo frente a todos provocando la risa de los presentes.