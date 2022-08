“Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo ‘nunca más te vuelve a dar un rayo solar'”, comenzó argumentando Eduardo Capetillo en el 2021. AQUÍ EL VIDEO .

Revela lo duro que ha sido enfrentarse con los rayos solares

“Nunca puedo tomar el sol, en realidad ya no debo de tomar nunca más el sol por prescripción médica y por salud, el sol es muy dañino, en realidad yo me excedí… Yo cuando era joven incluso llegué a comprar una cámara solar, entonces tenía una cámara en casa entonces el abuso de estos rayos solares exactamente fueron los que me causaron estragos en mi piel… Hace como 5 años fue esto y sí me reviso, todos los años voy y me hago una revisión”.

Eduardo Capetillo actualmente se encuentra disfrutando de su vida y preparándose para su regreso a la pantalla chica mediante la plataforma de Netflix con la serie ‘Donde hubo fuego’. Por fortuna el actor ha seguido un tratamiento y revisión constante que le ha permitido estar bien en cuestión de su salud tras haber sido diagnosticado con cáncer de piel. Archivado como: Eduardo Capetillo detalles cáncer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.