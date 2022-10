Edith Márquez ofrece reveladora entrevista

La cantante mexicana confiesa que tuvo que poner en pausa su carrera por una ‘rara’ enfermedad

Por otra parte, adelantó que no estará en la serie Abuelo soltero, junto a César Costa

¡Sintió miedo! En reveladora entrevista que concedió al programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy y transmitido por TV Azteca, la cantante mexicana Edith Márquez, quien se dio a conocer a finales de la década de los ochenta al formar parte del grupo musical Timbiriche, confiesa que tuvo que poner en pausa su carrera por una ‘rara’ enfermedad.

Nacida el 27 de enero de 1973 en Puebla, Puebla, en México, Edith Márquez Landa grabó tres álbumes de estudio con Timbiriche, con quienes estuvo por espacio de tres años, de 1988 a 1991. Más que por su faceta de cantante, muchas personas la recuerdan por haber sido ‘la hija’ de César Costa en el programa de televisión Papá soltero, el cual tuvo gran éxito.

¿Qué le pasó a Edith Márquez?

En exclusiva para este programa de televisión, Edith Márquez reveló que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica debido a que sintió un ‘pellizco’ en el nervio ciático, por lo que no podía moverse de manera normal debido al intenso dolor que sentía: “Me operan y me ponen un espaciador de 7 milimetros, y al mes, yo me desmayo”, expresó la artista.

“Eso se mueve, pero no me empieza a dar problemas hasta marzo de este año y en junio me vuelven a operar porque ese espaciador se había movido y me ponen un espaciador más grueso, en vez de siete de 14 milimetros, me hacen un estudio, una resonancia, donde ven que tengo un proceso infeccioso”, dijo la cantante mexicana.