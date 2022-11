El edificio incendiado forma parte de un complejo de torres llamadas 8 Boulevard Walk, desarrollado por la empresa Emaar, la cual cuenta con respaldo estatal en los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con ABC News. Tanto la policía de Dubái como la defensa civil no reconocieron el incendio de inmediato.

La madrugada de este lunes un alto edificio de 35 pisos junto al famoso Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo) ardió en llamas. Al momento de la redacción de esta nota, no se habían confirmado heridos o muertos en el siniestro. Un reportero de AP llegó al lugar cuando se había extinguido el fuego.

Otro terrible siniestro deja múltiples heridos

Por otra parte, MundoNOW también informó de un terrible incendio donde más de dos docenas de personas resultaron heridas el domingo, entre ellas el director de la agencia nacional de defensa civil, cuando un edificio comercial de la capital de Irak se prendió en llamas y luego se derrumbó, informó una agencia de noticias estatal.

La Agencia de Noticias Iraquí dijo que el director de defensa civil, el general de división Kadhim Bohan, se encontraba en el lugar junto con varios bomberos cuando el edificio en llamas se derrumbó, de acuerdo con The Associated Press. No se reportó ninguna muerte. Para ver los videos dé clic aquí y aquí. Informaron ABC News, Arabian Bussines y Emaar. Archivado como: Edificio en llamas en Dubái