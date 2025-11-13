Ederson revela por qué dejó al Manchester City
Publicado el 11/13/2025 a las 09:45
En conferencia de prensa previa al partido de la selección de Brasil ante Senegal, el actual portero del Fenerbahçe explicó que su decisión obedeció a una necesidad personal de renovación tras años de éxito y presión constante en Inglaterra.
“Fue una decisión familiar: necesitaba un nuevo ambiente”
Ederson, de 32 años, confesó que ya había intentado salir del City en 2024.
Pero su traspaso no se concretó, algo que afectó su desempeño.
“En la temporada anterior había intentado salir, pero no tuve éxito. Eso afectó mi rendimiento; tuve cinco lesiones, no estaba en mi mejor nivel. Fue una decisión que tomé con mi familia, hablé con el club”, declaró el guardameta.
El portero consideró que, pese a su enorme éxito con los citizens, había llegado el momento de dar un paso al costado:
“Fueron ocho años maravillosos con Manchester City, gané 18 títulos, pero necesitaba este cambio, un cambio de ambiente. No tiene sentido estar en un club gigante y ganador si no estás feliz.”
Su etapa en el conjunto inglés estuvo marcada por una de las épocas más gloriosas del club bajo la dirección de Pep Guardiola, donde Ederson fue pieza clave en la conquista de títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League 2023.
Fenerbahçe, una nueva motivación profesional
El arquero explicó que la oportunidad de fichar por Fenerbahçe fue el impulso que necesitaba para reencontrarse con su pasión por el fútbol.
“Cuando apareció la opción de Fenerbahçe, la abracé. Sigo con mi mentalidad ganadora, la misma que tuve en City y Benfica. Quiero ganar con Fenerbahçe también. A veces es muy bueno tener nuevos desafíos, atrae una nueva energía y muchas cosas positivas.”
Ederson destacó que el ambiente futbolístico en Turquía ha sido una de las experiencias más intensas de su carrera:
“Con este cambio, estoy respirando fútbol de nuevo y sintiendo el ambiente en los partidos en Turquía, es una locura.”
Desde su llegada a Estambul, el brasileño ha disputado 10 partidos oficiales, con un inicio invicto que mantiene al Fenerbahçe en la segunda posición de la Superliga turca, a un punto del líder Galatasaray.
Volver a llevar a Fenerbahçe a la cima
El brasileño asumió con entusiasmo su nuevo rol como referente del club otomano, que no conquista un campeonato local desde 2014.
“Estoy muy feliz con este desafío. El club no ha ganado un título nacional en mucho tiempo. Ojalá pueda ayudar a que vuelvan a capturar esa gloria y devolver al club a la cima.”
Ederson aseguró que su objetivo no es solo rendir a nivel individual, sino ayudar a consolidar un proyecto ganador que permita al Fenerbahçe recuperar su prestigio histórico.
“Necesitaba un lugar donde sintiera de nuevo la pasión por competir, y la encontré aquí.”
