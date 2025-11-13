Ederson revela por qué dejó al Manchester City

El arquero brasileño Ederson Moraes rompió el silencio sobre su salida del Manchester City, club con el que ganó 18 títulos en ocho temporadas.

En conferencia de prensa previa al partido de la selección de Brasil ante Senegal, el actual portero del Fenerbahçe explicó que su decisión obedeció a una necesidad personal de renovación tras años de éxito y presión constante en Inglaterra.

“Fue una decisión familiar: necesitaba un nuevo ambiente”

Ederson, de 32 años, confesó que ya había intentado salir del City en 2024.

Pero su traspaso no se concretó, algo que afectó su desempeño.

“En la temporada anterior había intentado salir, pero no tuve éxito. Eso afectó mi rendimiento; tuve cinco lesiones, no estaba en mi mejor nivel. Fue una decisión que tomé con mi familia, hablé con el club”, declaró el guardameta.

El portero consideró que, pese a su enorme éxito con los citizens, había llegado el momento de dar un paso al costado:

“Fueron ocho años maravillosos con Manchester City, gané 18 títulos, pero necesitaba este cambio, un cambio de ambiente. No tiene sentido estar en un club gigante y ganador si no estás feliz.”

Su etapa en el conjunto inglés estuvo marcada por una de las épocas más gloriosas del club bajo la dirección de Pep Guardiola, donde Ederson fue pieza clave en la conquista de títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League 2023.

Fenerbahçe, una nueva motivación profesional

El arquero explicó que la oportunidad de fichar por Fenerbahçe fue el impulso que necesitaba para reencontrarse con su pasión por el fútbol.

“Cuando apareció la opción de Fenerbahçe, la abracé. Sigo con mi mentalidad ganadora, la misma que tuve en City y Benfica. Quiero ganar con Fenerbahçe también. A veces es muy bueno tener nuevos desafíos, atrae una nueva energía y muchas cosas positivas.”

Ederson destacó que el ambiente futbolístico en Turquía ha sido una de las experiencias más intensas de su carrera:

“Con este cambio, estoy respirando fútbol de nuevo y sintiendo el ambiente en los partidos en Turquía, es una locura.”

Desde su llegada a Estambul, el brasileño ha disputado 10 partidos oficiales, con un inicio invicto que mantiene al Fenerbahçe en la segunda posición de la Superliga turca, a un punto del líder Galatasaray.