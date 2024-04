Eclipse solar sin riesgos: Siga estas recomendaciones

Pero para poder verlo, la seguridad es primordial, según un reporte de la agencia The Associated Press.

Las gafas para sol no protegen lo suficiente, y los binoculares y telescopios sin un filtro solar adecuado amplifican la luz solar, haciéndolos inseguros.

Dónde encontrar gafas para el eclipse

Las gafas falsas abundan, por lo que se deben adquirir en un museo local de ciencias o con algún vendedor aprobado en el sitio web de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos.

Las gafas deben indicar que cumplen con las normas ISO 12312-2, aunque los vendedores de productos falsos imprimen esta indicación en sus productos.

La NASA no aprueba ni certifica gafas para eclipses, de acuerdo con The Associated Press.

Los expertos en seguridad para eclipses afirman que las gafas legítimas para eclipses deben bloquear la luz ultravioleta del sol y casi toda la luz visible.

Cuando se usan en interiores, solo deben ser ligeramente visibles las luces muy brillantes, no los muebles ni el papel decorativo.

Las gafas viejas del eclipse solar total de 2017 o del eclipse anular de octubre pueden reutilizarse, siempre que no estén deformadas ni tengan arañazos o agujeros.