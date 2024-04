Eclipse solar: Discapacitados visuales podrán sentir y escucharlo

¿Cómo ‘verán’ el eclipse las personas ciegas?

Hatch también es una estudiante con discapacidad visual y entusiasta del espacio que espera algún día ser informática para la NASA.

El día del eclipse, ella y sus colegas en la Texas School for the Blind and Visually Impaired planean sentarse en el patio cubierto de pasto de la escuela.

Y así escuchar un pequeño dispositivo conocido como caja LightSound, que traduce los cambios de luz en sonidos.

Cuando el Sol brille, se escucharán delicadas notas altas y aflautadas, según The Associated Press.