Jovencito fue a restaurante y ya nunca regresó

En un trágico giro de eventos, un hombre de 60 años, James Brenner, ha sido condenado a un máximo de 30 años de prisión por el asesinato de Dylan Rounds.

Rounds era un joven de 19 años en cuya granja vivía y trabajaba.

Brenner enfrentará uno a 15 años de prisión por dos cargos de asesinato, que se cumplirán consecutivamente.

Además, fue condenado por dos cargos de posesión de un arma de fuego por parte de una persona restringida.

Dylan Rounds skeletal remains have been recovered in Box Elder County, Utah.The 19-year-old went missing in 2022 — and below is my interview with his mom after he disappeared.James Brennar was charged with his murder in March 2023. pic.twitter.com/Fpz4TAC5mD

— Current Affairs (@currentaffair24) May 18, 2024