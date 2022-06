La colombiana y la mexicana dejaron afónicos a los presentes quienes no dejaban de aplaudirles, tras ser testigos de un momento muy emotivo, cuando ambas elogiaron sus propias carreras como cantantes y mostraron que entre ellas existe una gran amistad. Pero a alguien no le gustó la reunión.

El pasado sábado, Karol G y Anahí cumplieron el sueño de miles de fans que se dieron cita en la Arena Ciudad de México, al cantar juntas “Sálvame”, como parte del cierre de la gira Bichota Tour Reloaded. Los seguidores de la “Bichota” mayor no se la esperaban y estallaron de emoción al ver a Karol Gy a Anahí juntas, luego de que la exintegrante de RBD, no había pisado el escenario tras 11 años de ausencia.

El asunto inició cuando Dulce María se quejó el sábado por la tarde, en su cuenta de Twitter, que la persona que maneja las redes sociales de RBD la ignoró y no hizo eco del homenaje que la cantante hizo al grupo durante su aparición en el 20 00’s Pop Tour que se llevó a cabo el viernes en la Arena Ciudad de México.

Este fin de semana Dulce María y Anahí sorprendieron a su público, con un regreso a los escenarios, en el que interpretaron algunos de los éxitos de RBD , aunque cada una lo hizo por su lado, lograron que sus fans recordaran con cariño esa etapa. Pero una de ellas no recibió el mismo apoyo.

“Lástima que no sé quien maneja las redes de RBD, pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación Rebelde y de los 2000s, en fin, gracias a las más de 25,000 personas q recordaron y cantaron con nosotros”, indicó la artista en su publicación de twitter , que vino acompañada de un fragmento de su presentación.

¿Dulce María es una envidiosa?

“¡Envidiosa!” son los comentarios más comunes que ha recibido la cantante Dulce María. “Dulce neta no seas ridi, Karol G es fan de Mía Colucci, no de RBD, no hace falta ser genio para deducirlo, deja brillar a Anahí también.” Le han tirado duro en los comentarios a la cantante.

Aunque algunos de sus seguidores han salido a defenderla: “Nunca se olvide de eso! somos leales, somos tus guerreros.” Hasta ahora Anahí no se ha pronunciado al respecto y muchos están en espera de que responda las palabras dichas por su ex compañera.