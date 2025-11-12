Gobierno de Trump amenaza sanciones por ausencias durante cierre de Gobierno

Duffy amenaza sanciones laborales

Cierre afecta control aéreo

Senado busca reabrir Gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió este martes que tomará «medidas» contra los controladores aéreos que han dejado de asistir a sus puestos debido a la falta de pago derivada del cierre de Gobierno más largo en la historia del país.

Durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Chicago, Duffy expresó su preocupación por la ausencia reiterada de trabajadores clave del sistema aéreo nacional, según agencia Efe.

Duffy amenaza controladores aéreos ausentes por cierre del Gobierno

“Me preocupa su dedicación. Me preocupa su patriotismo».

«Aún no hemos tomado una decisión, pero vamos a analizar a aquellos controladores que decidieron de forma reiterada no presentarse a trabajar”, señaló el secretario.

La advertencia llega un día después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de reducir el salario a quienes no estén cumpliendo sus funciones y otorgar un bono de 10.000 dólares a los empleados que sí acuden a trabajar.