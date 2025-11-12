Gobierno de Trump amenaza sanciones por ausencias durante cierre de Gobierno
Publicado el 11/11/2025 a las 20:45
- Duffy amenaza sanciones laborales
- Cierre afecta control aéreo
- Senado busca reabrir Gobierno
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió este martes que tomará «medidas» contra los controladores aéreos que han dejado de asistir a sus puestos debido a la falta de pago derivada del cierre de Gobierno más largo en la historia del país.
Durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Chicago, Duffy expresó su preocupación por la ausencia reiterada de trabajadores clave del sistema aéreo nacional, según agencia Efe.
“Me preocupa su dedicación. Me preocupa su patriotismo».
«Aún no hemos tomado una decisión, pero vamos a analizar a aquellos controladores que decidieron de forma reiterada no presentarse a trabajar”, señaló el secretario.
La advertencia llega un día después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de reducir el salario a quienes no estén cumpliendo sus funciones y otorgar un bono de 10.000 dólares a los empleados que sí acuden a trabajar.
Impacto del cierre en el transporte aéreo
El cierre del Gobierno federal, que ya acumula 42 días, ha afectado de manera directa al sistema de transporte aéreo estadounidense.
Miles de controladores aéreos han dejado de presentarse a sus turnos alegando motivos de salud, al no estar recibiendo remuneración.
La escasez de personal ha obligado a la Administración de Trump a reducir en un 10 % el tránsito aéreo en los 40 aeropuertos más importantes del país.
Esta medida ha provocado una ola de retrasos y cancelaciones que afecta tanto a aerolíneas como a pasajeros, en un momento especialmente sensible por la cercanía de las festividades de Acción de Gracias.
Según datos oficiales, más de 1.200 aviones permanecieron en tierra este martes, mientras otros 3.200 sufrieron retrasos significativos.
La situación ha generado un ambiente de creciente preocupación entre los viajeros, que temen un caos mayor en las próximas semanas si el cierre no llega a su fin.
Esperanzas ante la reapertura del Gobierno
Durante la misma conferencia de prensa, Duffy indicó que las torres de control experimentaron este martes una ligera mejora en su dotación de personal.
Según explicó, muchos controladores “ven cerca el final del cierre y se sienten más optimistas” tras el reciente avance del Senado hacia una resolución que permitiría reabrir la Administración federal.
El lunes, un grupo de demócratas rebeldes se unió a los republicanos para aprobar una extensión presupuestaria que busca restaurar el funcionamiento del Gobierno.
El proyecto debe ahora pasar por la Cámara de Representantes y ser promulgado por el presidente Trump.
Mientras tanto, el secretario de Transporte aseguró que continuará los esfuerzos para contratar más personal, aunque insistió en que se tomarán medidas disciplinarias contra quienes “sistemáticamente no están cumpliendo con su trabajo”.
“Estoy tratando de contratar a más controladores aéreos, no de prescindir de ellos, pero si tenemos controladores que sistemáticamente no están cumpliendo con su trabajo, tomaremos medidas”, reiteró.