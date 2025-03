Dueños de restaurante en Nueva Jersey arrestados por ICE

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Celal y Emine Emanet, propietarios del restaurante Jersey Kebab, durante una operación realizada el martes por la mañana en Haddon Township, Nueva Jersey.

Según informes, los dueños del negocio habían solicitado su residencia permanente en 2016, pero la petición fue denegada.

Durante la intervención, los agentes indicaron que los trasladaban para actualizar su expediente.

“La familia Emanet tiene un caso abierto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y ha estado esperando una decisión sobre su caso desde 2016”, dijo Lori Weinberg Leonard.

Earlier today, our New Jersey chapter (@CAIRNJ) condemned the ICE raid on Jersey Kebab, a beloved family-owned restaurant in South Jersey, and demanded the immediate release of Emine Emanet, a devoted mother and primary caregiver to her 15-year-old autistic child.

Emine and her… pic.twitter.com/KRn98IhzUP

— CAIR National (@CAIRNational) February 28, 2025