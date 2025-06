¿De verdad necesitas bañarte todos los días? Lo que dice la ciencia

Ducharse diario no es obligatorio

Exceso de jabón daña la piel

Cada cuerpo tiene su ritmo

¿Te has sentido culpable por no ducharte un día? Tal vez no deberías.

Aunque la costumbre del baño diario está profundamente arraigada en muchas culturas, la ciencia tiene una opinión más matizada sobre la necesidad de ducharse todos los días.

A continuación, te explicamos en varios puntos lo que dicen los expertos:

Ducharse a diario: ¿costumbre o necesidad?

1. No es necesario ducharse a diario (salvo por higiene extrema)

Según dermatólogos de la Universidad de Harvard, el baño diario no es imprescindible para la mayoría de las personas.

De hecho, hacerlo con demasiada frecuencia puede eliminar aceites naturales de la piel, provocando sequedad, irritación e incluso desequilibrio del microbioma cutáneo.