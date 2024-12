Drones misteriosos generan cierres y frustración en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su frustración y solicitó ayuda federal después de que un nuevo avistamiento de un dron provocara el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Stewart el viernes por la noche.

Este incidente es solo el último de una serie de sucesos similares que han desconcertado a las autoridades en varias partes del país.

El cierre en el Aeropuerto Internacional Stewart, ubicado a unas 60 millas al norte de la ciudad de Nueva York, ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) alertó sobre la presencia de un dron en el área.

«No hubo impactos en las operaciones de vuelo durante el cierre», dijo la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en un comunicado.

New York Democrat @GovKathyHochul Demands The Biden Administration Take Action, «Last Night, The Runways At Stewart Airfield Were Shut Down For Approximately One Hour Due To Drone Activity In The Airspace. THIS HAS GONE TOO FAR.»

