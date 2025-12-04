Drama en Red Bull: Tsunoda queda fuera y rompe el silencio

La salida de Yuki Tsunoda de Red Bull abre un capítulo inesperado en su carrera y deja preguntas clave sobre su futuro inmediato en la F1.

La Fórmula 1 amaneció sacudida luego de que Yuki Tsunoda confirmara que no tendrá asiento en la parrilla para 2026

La noticia, que llegó después de cinco temporadas dentro de la estructura Red Bull, marcó un golpe emocional para el piloto japonés, quien fue reemplazado por Isack Hadjar como compañero de Max Verstappen para el próximo año.

Red Bull anunció que Tsunoda no continuará como piloto titular, aunque permanecerá dentro de la organización como piloto de pruebas y reserva.

La decisión deja a la F1 sin representación japonesa en la parrilla por primera vez en años.

Un golpe inesperado para Tsunoda

Un día después de hacerse oficial su salida, Tsunoda compartió un mensaje sincero y contundente en redes sociales.

Reconoció que recibir la noticia fue “increíblemente duro”, una frase que refleja su estado anímico tras un ciclo que prometía consolidarse en 2026.

El japonés llegó a Red Bull este año como sustituto de Liam Lawson, acumulando casi una temporada completa al mando del auto principal.

Sin embargo, la escudería tomó la decisión de apostar por Hadjar, cuyo debut en Racing Bulls dejó una impresión inmediata gracias a un podio en Países Bajos a finales de agosto.

Tsunoda aseguró que, pese al golpe, está decidido a mantenerse dentro del ámbito competitivo de Red Bull, preparándose desde el rol de reserva para demostrar que todavía merece un lugar en la máxima categoría.

“Demostraré que merezco un lugar en la parrilla”

En su mensaje, Tsunoda dejó claro que su salida no implica el final de su historia en la Fórmula 1.

Afirmó que trabajará “más duro que nunca” para volver, utilizando esta etapa como una oportunidad de desarrollo interno junto al equipo.

“La vida está llena de contratiempos, y este es el mío”, declaró. Bajo esa línea, aseguró que no permitirá que este revés defina su carrera, sino que será un punto de impulso para regresar.

La escudería, por su parte, describió a la futura dupla Verstappen-Hadjar como una combinación lista para enfrentar una nueva era competitiva, lo que confirma la apuesta del equipo por rejuvenecer su alineación de pilotos.

Un hueco para Japón

La salida de Tsunoda deja a Japón sin un piloto en la F1 de 2026, rompiendo una continuidad que había marcado presencia constante.

Con Lawson y Lindblad ocupando los asientos en Racing Bulls y Hadjar ascendiendo al equipo principal, el camino para su regreso luce complicado, aunque no imposible.

Tsunoda insistió en que demostrará que puede recuperar un asiento titular, un mensaje que resonó entre aficionados y analistas que lo han visto evolucionar durante estos años dentro de la familia Red Bull.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO