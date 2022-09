Rápidamente comenzó a tener buen recibimiento el vídeo que compartió donde se muestra de esta manera y los comentarios de sus seguidores tanto hombres como mujeres no pudieron faltar. Le dejaba un mensaje donde le agradecían que los consejos que había dejado al subir aquellas imágenes.

“No hay gimnasio hoy… me vale”, se puede leer en un texto adjuntado en el video dónde se ve al Dr Juan Rivera haciendo ejercicio. Tal vez se debió a que por motivos del Labor Day algunos establecimientos cerraron, pero el cómo buen ejemplo se puso a hacer sus propias rutinas y lo mostró.

Dr Juan Rivera sin camiseta: Seguidores enloquecidos

Como siempre cada vez que algunas de las celebridades favoritas de las personas publican un vídeo de este tipo donde muestran piel enloquecen por completo y no dudan en dejarle un buen comentario como le ha pasado al Doctor Juan Rivera: “Maquina”, le dejó el Chef Yisus.

“Ese lo hago en mi apartamento y me deja con lengua afuera. Súper intenso. Bravo Toda una roca”. “Ya me dio ganas de hacerlos.” “OMG que doctor.” “Muy cierto, hay que hacer sacrificios y de allí viene el resultado.” Los piropos no podían faltar: “Doctor lo tenía escondido.” “Cualquiera se anima hacer ejercicios con alguien asi.”