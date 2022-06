"ME VAS A METER EN PROBLEMAS CON MI ESPOSA". El Dr Juan Rivera es 'seducido' en pleno programa por Francisca y nadie puede creerlo (VIDEO)

“Cambie la dirección de la vista a otro lugar… ah pero usted me ve saludable contésteme, usted cree que haya algo que pueda hacer para verme mejor?”, coquetea Francisca con él y entonces Juan Rivera contesta: “Ay me estás poniendo nervioso, estoy temblando”, dice mientras la conductora de Despierta América lo agarra fuerte con su brazo alrededor del cuello.

Francisca le pregunta al experto en salud si alguna vez habían estado tan cerca y él responde: “Yo no creo y ya me estoy asustando, sabes qué, es la ceja esta que me está como desenfocando…”, aludiendo a la uniceja que tiene el personaje de Mela Melaza y que es tan característica de ella.

Los albures se desatan en Despierta América

Francisca en su personaje pone en jaque al Dr Juan Rivera y hasta albures recibió: “¿Para qué ayuda el maca?”, pregunta Mela Melaza y el hombre dice: “Potencia, usted sabe qué es la potencia… yo todavía no he necesitado el maca, pero lo tengo ahí por si acaso”, para que la comediante revire y lo ponga aún más nervioso: “Ah ok, ¿dónde lo tiene… no quiere que lo busquemos juntos?”, y el Dr le dice que lo va a meter en problemas con su esposa Ana.

Los comentarios para el gracioso momento no se hicieron esperar: “No critiquen y Ríanse un poco más yo adoro a mela, Francisca y al Doctor Juan. mis respeto ellos saben que es un show y las personas lo único que saben es hablar sandeces. Los dos son muy respetuosos”, “Y por que le haces eso Mela al pobre doctorcito”, “Se desmaya”, “Puso nervioso al Doc “, “Mela pone a cualquiera a sudar”, “Me encantó el nerviosismo del doctor”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA Y EL DR JUAN RIVERA. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.