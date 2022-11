El Dr Juan Rivera es de las personalidades más queridas por los hispanos

En un inesperado mensaje, ¿dio a entender que se retira?

¿Cansado y vencido? El Dr. Juan Rivera confirma sospechas sobre lo que sucede

A través de su cuenta de Instagram, el Dr Juan Rivera sorprendió a sus seguidores con dos cosas: una fotografía donde luce como normalmente no se deja ver y un mensaje que resultó ser inesperado por su significado ¿será que el integrante del programa de Despierta América se cansó de la televisión y decidió retirarse?

Sentado muy tranquilamente en uno de sus días libres, con sus manos apoyadas sobre su cabeza cubierta por una gorra, con un aspecto tranquilo y con lentes oscuros sin sus tan característicos trajes, el Dr Juan Rivera dejó en claro que su imagen es multifacética y no siempre está con ‘el personaje’ serio que proyecta en la televisión.

Dr Juan Rivera ¿se cansa y se retira?

Y es que el mensaje que dio el Dr Juan Rivera dejó sorpresa a sus seguidores quienes leyeron lo que el integrante de Despierta América recomendó y no fue una receta de salud: “A veces la gente confunde paciencia con resignación . En mi vida nada ha llegado cuando lo he querido…pero como buen Leo no desvío la mirada del objetivo”, comenzó.

Y cuestionó sobre si debiera continuar o no su camino: “¿Crees que estoy descansando, vencido? Estoy pensando…en silencio…tranquilo…porque cuando la ventana de éxito se abre, aquí estoy preparado para darle con todo y ejecutar lo que el tiempo me permitió planificar”, fue muy enfático en decir que era un momento de relajación.