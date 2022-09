Por su pasión por la ciencia y su amor por la medicina traidicional, el Dr Juan Rivera fundó hace dos años Santo remedio, por lo que no dudó en compartir su alegría al llegar el día que festejó su aniversario: “Aquí con parte de la familia de Santo remedio celebrando 2 años de poder servirle a la comunidad hispana. Nada sería posible sin este grupo excelente de profesionales, y por supuesto, sin ustedes”.

Con poco más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram , el egresado del Hospital Universitario Johns Hopkins, es autor de Mejora tu salud de poquito a poco y Santo remedio. El libro más reciente del médico, y el primero para el mercado de habla inglesa, es The Mojito Diet, el cual ha sido todo un éxito en ventas.

“Dios te bendiga siempre”. Con frecuencia, el Dr Juan Rivera comparte algunas recomendacions con sus admiradores de redes sociales con el propósito de que no descuiden su salud , por lo que las muestras de cariño no se hacen esperar, pero en esta ocasión, el reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión confesó que estuvo a punto de sufrir dolorosa pérdida.

En una de sus publicaciones más recientes, antes de revelar que estuvo a punto de sufrir dolorosa pérdida, el Dr Juan Rivera provocó los suspiros de sus admiradoras después de compartir una fotografía en la que se dispone a hacer ejercicio: “¡Que no se te olvide estirar! Es parte importante de mantener nuestro cuerpo en forma”, escribió el cardiólogo, quien recibió una lluvia de halagos.

“Primer cumpleaños de mi hijo en el cual no estamos con él porque se fue a la universidad. Happy birthday @juan8rivera. Te amamos! Te veo pronto”, expresó el reconocido cardiólogo para acompañar una fotografía en la que aparece junto a su hijo, Juan Antonio, quien tiene un gran parecido físico a él y muchos no dudaron en hacerlo notar.

“Poco a poco se ha ido recuperando”, reveló el Dr Juan Rivera

“Este encuentro me emocionó mucho. Por años, Gio me ponía el micrófono todas las mañanas en Despierta América hasta que el Covid lo dejó postrado en una cama de hospital por 8 meses… al borde de la muerte. Pero sobrevivió… y poco a poco se ha ido recuperando”, compartió el Dr Juan Rivera en sus redes sociales, provocando las reacciones de sus seguidores, quienes no estaban enterados de este hecho.

Por último, el corresponsal médico de Univisión reveló que a su compañero de este show televisivo aún le quedan secuelas de esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo, pero que lo ve feliz, fuerte y agradecido: “¡Qué felicidad me dio verte, Gio! Dios te bendiga siempre, hermano”. ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO