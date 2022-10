Dr. Juan Rivera confiesa sufrir de un terrible padecimiento (FOTOS)

El Dr. de Despierta América confiesa sufrir una terrible enfermedad

Da a conocer cual fue el motivo de su comienzo…

Le dice a su gente qué fue lo que hizo para mejorar su salud

Dr Juan Rivera padecimiento. El famoso doctor puertorriqueño Juan Rivera, es una de las personalidades más importantes de la televisión, hablando de medicina, pues es quien diariamente, a través del programa matutino Despierta América, se encarga de hablar de enfermedades y dar tips para aliviar algunos padecimientos.

El puertorriqueño de 46 años está siempre a la disposición de tocar diversos temas sobre enfermedades que están aconteciendo en el mundo, sin embargo ahora ha dado a conocer que él también sufre de una enfermedad que le ha costado muchísimo sacar adelante…

Hace confesión sobre padecimiento que tiene

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que el Dr. decidió sincerarse con sus millones de seguidores y revelar que incluso él como doctor, ha tenido que lidiar con un terrible padecimiento que le ha llegado a afectar su salud gravemente, así fue como comenzó diciéndolo:

“Por mucho tiempo he batallado con la acidez o el reflujo…hasta el punto que he tenido que dormir sentado, evitar el alcohol, el café etc. En ocasiones me daba hasta comiendo alimentos saludables”, confesó Juan Rivera a través de un post en Instagram. Archivado como: Dr Juan Rivera padecimiento