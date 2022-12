“¿Crees que estoy descansando, vencido? Estoy pensando… en silencio… tranquilo… porque cuando la ventana de éxito se abre, aquí estoy preparado para darle con todo y ejecutar lo que el tiempo me permitió planificar. Hay veces que el silencio y la paz son más eficientes que acciones fuera de tiempo y lugar”, expresó el corresponsal médico de Univisión.

Apenas el pasado 10 de noviembre, el Dr Juan Rivera sorprendió a propios y extraños al dejarse ver como pocas veces lo hace: con una playera en color gris que dejaba al descubierto sus torneados brazos, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que compartió con ellos: “A veces la gente confunde paciencia con resignación. En mi vida nada ha llegado cuando lo he querido… pero como buen Leo no desvío la mirada del objetivo”.

“Muy poco profesional”. En las primeras horas de hoy, el Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, dejó con la boca abierta a sus seguidores al aparecer empapado desde la alberca en una foto que compartió en sus redes sociales, pero algo salió mal, ya que a varias personas no les pareció correcto que se haya dejado ver de esta manera.

No pasó mucho tiempo para que varios usuarios se mostraran de acuerdo en sus palabras: “La vida es fácil para los que les gusta la vida fácil, Dr Juan, gracias”, “Muy importante esta práctica para nuestros músculo, y lo mas importante, defensa propia para aprender a dar un golpe…”, “Así mismo, mi hermano”, “En la mad… el doctor se pasa de ‘matcha o maca'”.

En varias ocasiones, el Dr Juan Rivera no ha dudado en dejarse ver haciendo ejercicio, por lo que se confirma que ese es su secreto para mantenerse en excelente estado físico. Hace apenas unos días, subió una foto en la que se le observa practicando boxeo: “‘No pain no gain’. ‘Sin dolor no te haces feliz’. La vida no es fácil.., pero tenemos que darle en la mad…”, escribió.

Dr Juan Rivera enfrentó serios problemas de salud

En una entrevista que le concedió recientemente a People en español, el Dr Juan Rivera reveló que por mucho tiempo ha batallado con la acidez o reflujo, a tal grado de que tenía que dormir sentado, además de evitar el café y el alcohol: “En ocasiones, me daba hasta comiendo alimentos saludables. Hace como un año no aguantaba más, me había hecho un sinnúmero de endoscopías y todo bien, pero mi calidad de vida seguía disminuyendo”.

“”¡Es el maldito estrés que tanto nos afecta a todos! Y comencé a meditar, 20 minutos dos veces al día. Y me ha funcionado. Llevo un año sin tomar el medicamento llamado proton pump inhibitor y tomo café todas las mañanas, y es uno de los momentos que más disfruto en el día. ¡Y de vez en cuando me doy mi tequila! Pasa factura y se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. No lo ignoren, atáquenlo”, comentó el reconocido cardiólogo.