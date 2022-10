El Dr Juan Rivera sale a decir la verdad de lo que le ocurrió a Katy Perry en su concierto

Ante esto, el famoso médico de Univisión ha salido a decir la verdad de lo que le ocurrió a Katy Perry, el video circula en la cuenta oficial de ‘Despierta América’ donde el Dr. Juan Rivera ofreció una breve explicación de la situación que atravesó la cantante, misma que la ha colocado en tendencia en redes sociales.

“Yo obviamente no tengo información particular de la cantante Katy Perry, no la puedo diagnosticar pero en general esos espasmos de los párpados no son poco común, no son raros es lo que quiero decir. Pueden ocurrir con bastante frecuencia”, explicó el Dr. Juan Rivera ante las cámaras de ‘Despierta América’. Archivado como: Dr Juan Katy Perry.