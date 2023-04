La mayoría de las víctimas se dirigieron por su cuenta a hospitales, agregó. “Había poco caos, claro, debido al número de víctimas y sus seres queridos”.Cuando los agentes se encontraban en la calle Lebaum, la policía recibió el aviso de otros disparos en la Calle 2, donde encontraron a una niña de 12 años “herida de bala en sus extremidades inferiores” y cuya vida no corría peligro, dijo Wright.

Alrededor de las 10 de la noche la policía atendió avisos sobre disparos en la calle Lebaum, donde encontró a siete hombres heridos de bala y cuyas vidas no corrían peligro, dijo en conferencia de prensa el subjefe de Servicios de Patrullas del Sur, Andre Wright.

¿Los tiroteos están relacionados?

Se cree que ambos incidentes a tiros están relacionados debido a la proximidad de los lugares donde ocurrieron y el corto tiempo en el que sucedieron, señaló Wright, aunque se desconocía de momento algún posible motivo. “La noche era hermosa. ARCHIVADO DE: Dos tiroteos en Washington

De acuerdo con The Associated Press, había gente que paseaba afuera y que caminaba en el lugar del tiroteo en la Calle 2″, indicó Wright. “Y por alguna razón sucede que alguien piensa que está bien disparar un arma de fuego contra personas en dos lugares distintos. No vamos a permitirlo”.